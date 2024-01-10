تكليف الجهاز المركزي للتعمير بتنفيذ 14 تجمعاً تنموياً حضرياً بمحافظة شمال سيناء

كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس الوزراء على تكليف الجهاز المركزي للتعمير بتولي أعمال تنفيذ عدد 14 تجمعاً تنموياً حضرياً بمحافظة شمال سيناء، وذلك في ضوء خطة الدولة للإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد).

وتجدر الإشارة إلى أن مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف يعمل على دعم الدول الأفريقية في مجابهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها، بالإضافة إلى دعم الدول الأفريقية في الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يخص تقديم التقارير الوطنية الخاصة بالتغيرات المناخية وتحقيق أجندة 2063، فضلا عن تقديم الاستشارات وعمل أبحاث متعلقة بالتغيرات المناخية ليكون المركز بمثابة منبر علميّ للدول الأفريقية.

وتنبع الأهمية الاقتصادية للمركز في تنفيذ مشروعات صغيرة لدعم الدول في إعداد الخطط الوطنية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، فيما تتركز الأهمية الاجتماعية للمركز، في تقليل الهشاشة للمجتمعات الأفريقية، ودعم صغار المزارعين للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.