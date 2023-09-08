موعد الجنازة.. وفاة والدة الإعلامي تامر أمين

توفيت والدة الإعلامي تامر أمين بعد صراع مع المرض.

وتقام صلاة الجنازة غدًا السبت بعد صلاة الظهر من مسجد السلام مدينة نصر.

وكانت والدة الإعلامي قد نقلت إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، وتوفيت إثر ذلك وجار الإعداد لتجهيز الجنازة وستعلن باقي التفاصيل تباعا.

يذكر أن والد الإعلامي تامر أمين هو الإعلامي البارز أمين بسيوني، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق ووالد الإعلاميين تامر أمين وعلاء بسيوني، وتوفي عن عمر يناهز 83 عاماً، يوم 27 إبريل 2016 إثر أزمة صحية.