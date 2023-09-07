"القصير" يبحث مع وزير الثروة الحيوانية والسمكية التنزاني تعزيز التعاون المشترك

كتب- أحمد مسعد:

التقى السيد القصير، وزيرالزراعة واستصلاح الاراضي، مع عبدالله أوليجا، وزير الثروة الحيوانية والسمكية التنزاني، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الثروة الحيوانية.



جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات منتدى النظم الغذائية في إفريقيا بمدينة دار السلام عاصمة تنزانيا الاتحادية نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار توجيهات القيادة السياسية.

وقال "القصير" إن تقديم الدعم الفني اللازم للجانب التنزاني في عدد من المجالات منها مجال الاستزراع السمكي وتحسين السلالات الحيوانية والإنتاج الحيواني والداجني والأمصال واللقاحات البيطرية خاصة أن مصر تمتلك معهدا متخصصا في إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية.

وأضاف أن الجانب المصري اعتمد مجزرين لدي الجانب التنزاني بغرض تصدير اللحوم لمصر، مشيرا إلى مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال الثروة السمكية العام الماضي 2022 وأن هناك رغبة في تفعيل تلك المذكرة مع إمكانية مشاركة جهاز حماية الثروة السمكية من خلال نقل تكنولوجيات الاستزراع السمكي والتصنيع والتعبئة والتغليف والعمل على زيادة القيمة المضافة، فضلا عن التدريب وبناء قدرات العاملين بالأنشطة المرتبطة بقطاع الإنتاج الحيواني والسمكي منها الأمصال واللقاحات البيطرية إلى جانب ضرورة انعقاد اللجنة الفنية المشتركة في القريب العاجل لمتابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين.

ومن ناحية أخرى، أكد القصير، ضرورة موافاة الجانب المصري بقانون الاستثمار وحوافز وضمانات الاستثمار في تنزانيا خاصة في مجال الزراعة بشكل بهدف إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع المهم بتنزانيا.

وأشار وزير الزراعة إلى إمكانية عدم الاكتفاء فقط بالتعاون في مجال استيراد اللحوم من تنزانيا بل من الممكن إنشاء مزارع إنتاج حيواني في تنزانيا على أن يخصص إنتاجها لتصدير اللحوم إلى مصر في ضوء الاتفاق الحالي بين الجانبين.

ومن جانبه رحب "أوليجا" بزيارة القصير إلى بلاده وأنه يتفق تماما مع ما ذكره وعلى مبادراته المختلفة لدعم قطاع الإنتاج الحيواني والسمكي في تنزانيا.

وأكد أهمية عقد اجتماع للجنة الفنية المشتركة ورغبة الجانب التنزاني في تعزيز العلاقات مع مصر، موضحا أن هذا اللقاء يعد من اللقاءات المهمة في توقيته حيث تعمل تنزانيا الآن على القيام بحملة تلقيح للرؤوس الحيوانية وقطعان الأغنام والماعز ويمكن أن يتم الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا الأمر ومساعدة الجانب التنزاني.

وأشار "أوليجا" إلى أن تنزانيا لديها ثروة حيوانية هائلة تحتاج إلى الدعم البيطري فضلا عن زيادة الاستثمار في هذا المجال.