العمل : ختام برنامج تدريبي على التسويق الإلكتروني بأسوان

كشفت وزارة العمل في بيان صادر عنها تلقته من مديرية العمل بمحافظة أسوان، عن الانتهاء من فاعليات الدورة التدريبية الثانية على مهنة التسويق الإلكتروني، بمركز التدريب المهنى بالمحمودية، والذى يأتى فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدةWFP ، والذي تم الإعلان عنها فى يونيو الماضى عبر الرابط الإلكتروني المخصص للتقديم من خلاله.

وقال فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان وفق بيان الوزارة، إن هذه البرامج التدريبية المقدمة للشباب تم إجراء اختبارات ما قبل التدريب لمن انطبقت عليهم شروط الالتحاق واجتازوا الاختبار النظري السابق للتدريب.

وأوضح صابر، البدء في تنفيذ المجموعة الثانية لعدد 20 متدرب، موضحاً أن البرنامج التدريبى ينقسم إلى ثلاثة أجزاء تدريبية وهي:

- المهارات الذاتية.

- التسويق الالكتروني.

- الفوتوشوب.

وأشارت الوزارة، أن المتدربين قاموا بعرض مشروعات التخرج الخاصة بهم ومناقشتهم بشأنها، ومدى استفادتهم عملياً وعلمياً، وتأثيرها على تفكيرهم ورؤيتهم لأهدافهم الشخصية، وإصرارهم على تطبيق ما تعلموه خلال التدريب، وأهمية استثمار هذه المهارات.