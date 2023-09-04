شيخ الأزهر والوزيرة السابقة للتعاون الدولي يزوران مسجد السيدة نفيسة - صور

إعادة النظر في اشتراطات البناء.. ننشر توصيات تقرير حالة حقوق الإنسان

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

زار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ظهر اليوم الاثنين، مسجد السيدة نفيسة، رفقة الدكتور سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر لشئون بيت الزكاة، الوزيرة السابقة للتعاون الدولي.

وتفقد شيخ الأزهر، المسجد بعد الانتهاء من عمليات تطوير وتجديد المسجد.

وكان في استقبال شيخ الأزهر، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذي رافق شيخ الأزهر داخل المسجد مستعرضا أعمال التطوير والتجديدات التي تمت في كل أركان المسجد.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر على أهمية الحفاظ على المساجد التاريخية والمعالم التراثية باعتبارها جزء من الهوية المصرية والحضارة الإنسانية.

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