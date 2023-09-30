حكاية وطن.. الحكومة تعلن إنجازات 9 سنوات "مستند"

كتب- محمد أبو بكر:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما قامت به الدولة المصرية على مدار الـ 9 سنوات السابقة من إنجازات في جميع المجالات.

وقال مدبولي، خلال اليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت، إن هناك سمات للدولة المصرية عملت عليها في 9 سنوات.

وأضاف رئيس الوزراء: مكناش بنشتغل في ظروف اقتصادية غير طبيعية، كان عندنا استقرار أمني وسياسي، وكان وارد كل تركيزنا نحارب الإرهاب وبعد كده نشوف التنمية، لكن ده محصلش، خدنا قرار إننا نعمل الاتنين مع بعض، وكانت هناك جرأة في الإصلاح مخدناش باب المسكنات.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه عندما نجمع الناتج المحلي الإجمالي في 9 سنوات ونرى الإنفاق، سوف نجده 22%، ويعني ذلك أننا في الحد الأدنى لأن الدولة تنفق من 20 إلى 40%.

وأشار إلى أن مصر كانت تعاني من عدم وجود استقرار أمني وسياسي، وكان تفكير الدولة يُركز على مُحاربة الإرهاب وضمان الأمن والأمان.

وأكد رئيس الوزراء أن أي دولة تستهدف النمو يجب أن ترفع من معدلات نموها الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، ومراعاة الحالة الاجتماعية.

وتابع أن مصر كانت تعاني من عدم وجود استقرار أمني وسياسي، وكان تفكير الدولة يُركز على مُحاربة الإرهاب وضمان الأمن والأمان.

وفيما يلي النص الكامل لكلمة رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر حكاية وطن.

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