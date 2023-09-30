تعرف على شروط التقدم لجوائز الدولة 2024



كتب- محمد شاكر:

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، عن فتح باب الترشح لجائزتي "التفوق" و"التشجيعية" من جوائز الدولة لعام 2024 على أن يغلق باب الترشح 31 ديسمبر 2023.

وتبلغ قيمة جائزة الدولة التشجيعية 50 ألف جنيه، وتتضمن مجالات الجائزة أولا:

الفنـون:

مشروعات التأهيل وتطوير الاستخدام للمبانى القائمة، تصوير الفيلم الوثائقى، الخزف التعبيرى، كتاب الفنان، فيلم رسوم متحركة يتناول أغنية لطفل ما قبل المدرسة، إخراج المسرح الحركى، الأطعمة التقليدية - (جمع وتوثيق)، عزف على آلات الموسيقى العربية (العود أو القانون أو الناي).

ثانيًا.. الآداب:

جائزتان فى مجال السرد القصصى والروائى، جائزتان فى مجال شعر الفصحى والعامية، جائزتان فى مجال الترجمة من العربية وإليها، جائزتان فى مجال الدراسات الأدبية واللغوية.

ثالثًا.. العلوم الاجتماعية:

التاريخ والآثار وحفظ التراث، الجغرافيا والبيئة والمياة والتغيرات المناخية، الفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجى، التربية وعلم النفس، الإعلام والتواصل الاجتماعى وتكنولوجيا المعلومات، علوم الإدارة، الكتاب والنشر والمكتبات والمتاحف، الثقافة العلمية.

رابعًا.. العلوم الاقتصادية والقانونية:

دور الدولة فى كفالة الحقوق الثقافية لمواطنيها، ديمقراطية الثقافة والواقع المصرى، التنوع والتجديد فى مواجهة الطائفية والمذهبية، المنظور الثقافى المصرى لصناعة السياحة، القانون الدولى وعلاقته بالتشريع الوطنى، الثقافة صناعة العقل ورؤية المستقبل، وعى الشعب المصرى قوة دافعة فى المجالين الدولى والإقليمى، عائد الاستثمار فى البشر على الاقتصاد القومى.

ويشترط فى المتقدم ما يلي: أن يكون من مواطنى جمهورية مصر العربية، أن يتقدم بإنتاجه إلى المجلس الأعلى للثقافة (الإدارة العامة للجوائز والمسابقات) 1 شارع الجبلاية بالأوبرا الجزيرة.

على المتقدم أن يقدم أربع نسخ من إنتاجه؛ الإنتاج المقدم لا يسترد، سيرة ذاتية مطبوعة لا تزيد عن صفحتين، صورة بطاقة الرقم القومى، صورة شخصية حديثة، ضرورة إحضار خطاب من البنك برقم الحساب البنكى للمتقدم، على أن يقوم المتقدم بتحميل كل ما تقدم على أسطوانة مدمجة.

إذا كان الإنتاج المقدم فى أحد فروع الفنون، فعلى المتقدم تقديم إفادة معتمدة بتاريخ عرض أو تنفيذ الإنتاج من الجهة العارضة أو المنفذة للعمل المقدم، بالإضافة إلى بيانات تفصيلية عن هذا الإنتـاج، وإرجاء تقديم الإنتاج إلى أن يطلب منه ذلك بمعرفة اللجنة المختصة.

لا يجوز التقدم لنيل الجائزة لمن سبق منحه جائزة الدولة التشجيعية فى أى فرع من الفـروع، أن يكون المتقدم للجائزة دون سن الأربعين فى أول أكتوبر من عام الإعلان عن الجائزة، لا يحق للشخص التقدم فى أكثر من فرع واحد، فى حالة تفويض المتقدم للجائزة لشخص آخر ان يكون بتوكيل موثق من الجهة المختصة.

ويشترط فى الإنتاج المقدم لنيل جائزة الدولة التشجيعية ما يلى: أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث وأصالته، وأن يضيف إلى العلم أو الفن شيئًا جديدًا؛ ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة، أن يكون قد سبق نشره أو عرضة أو تنفيذه، ولم يمض على ذلك لأول مرة أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعلان، وأن يقدم المتسابق رقم الإيداع أو إفادة معتمدة من الجهات التى قامت بالعرض أو تنفيذ العمل موضحًا بها تاريخ أول نشر للإنتاج أو تنفيذه أو عرضه، ألا يكون قد سبق تقديمه لنيل (جائزة الدولة)، ما لم يتضمن إضافات جديدة تراها اللجنة ذات قيمة، ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى، ويوقع المتقدم على إقرار بذلك فى الطلب المقدم منه، فى حالة الأبحاث الأكاديمية يجب تقديم تقرير بنسب الاقتباس بالعمل المقدم بشرط اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات أو إحدى الجامعات الحكومية يفيد خضوع العمل لبرنامج كشف الاقتباس والانتحال المعتمد لدى المجلس الأعلى للجامعات.

شروط التقدم لجائزة الدولة للتفوق لعام 2024.

وتبلغ قيمة كل جائزة لكل فرع من هذه الفروع مائة ألف جنيه، وميدالية فضية ولا يجوز تقسيمها، أو منحها لشخص واحد فى ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.

الشروط..

على المتقدم استيفاء الأوراق الآتية، بالإضافة إلى تحميلها على أسطوانة مدمجة: نماذج من أعمال المتقدم بحد أقصى خمسة أعمال (نسخة ورقية وأخرى محملة على أسطوانة مدمجة)، سيرة ذاتية وبيانات الشخصية لا تزيد عن 10 صفحات بصيغة "Word"، صورة من بطاقة الرقم القومى، صورة شخصية حديثة، تقديم خطاب معتمد من البنك برقم الحساب البنكى الخاص بالمتقدم أو المرشح.

مع الأخذ بعين الاعتبار تقديم أعمال تثبت مرور خمسة عشر عامًا أو أكثر على بداية النشاط الإبداعى أو الفكرى، وذلك عند الإعلان عن الجائزة فى أول أكتوبر (تقديم رقم إيداع أو إفادة معتمدة من الجهات التى قامت بتنفيذ أو عرض الأعمال) للمتقدم أو المرشح، ولا يعتد برسالة الماجستير أو الدكتوراة كإثبات مرور خمسة عشر عامًا أو أكثر على بداية النشاط الإبداعى أو الفكرى.

الأعمال المقدمة لا تسترد، وأنه ولمن يرغب فى التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس إنتاجه، وذلك فى الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2022.