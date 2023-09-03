قومي حقوق الإنسان: إصدار دليل عدالة لضمان حقوق المحرومين من حريتهم

كتب- محمد نصار:

أعلنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إصدار دليل عدالة للأشخاص المحرومين من حريتهم.

وأضافت مشيرة خطاب، في مؤتمر إعلان تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر، أن الدليل هدفه التعريف بحقوق المحبوسين أو المقيدة حريتهم.

وتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: دليل عدالة الأشخاص المحرومين من حريتهم يتضمن ما هي الحقوق التي يجب أن يتمتعوا بها وتم تسليمه إلى وزارة الداخلية.

وأكملت: يأتي ذلك إلى جانب دليل الزيارات التي يجريها المجلس إلى مراكز الإصلاح المختلفة.

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