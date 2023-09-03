محافظ القاهرة: العاصمة تزخر بآثار من مختلف العصور التاريخية

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مدينة القاهرة التي يزيد عمرها عن الألف عام تزخر بآثار من مختلف العصور التاريخية، وقامت الحكومة المصرية ضمن أعمال التطوير الشاملة التي تقوم بها في مختلف محافظات الجمهورية خلال السنوات الماضية بأعمال تطوير كبيرة في القاهرة التاريخية والخديوية والمعالم السياحية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تسعى لخلق تعاون فعال مع مختلف دول العالم من أجل تنشيط السياحة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع نائب رئيس مقاطعة تشنجتشو على هامش مشاركتهما في منتدى العُمد الدولي للسياحة بمدينة تشنجتشو بمقاطعة هِنان بدولة الصين.

وأكد محافظ القاهرة أن حرص الدولة المصرية على المشاركة في هذا المنتدى تعكس عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين حكومة وشعبًا منذ عشرات السنين، مشيرا إلى وجود العديد من مجالات الشراكة التي يمكن من خلالها تحقيق التعاون المثمر والبناء لتحقيق المصالح المتبادلة ونقل الخبرات بين الجانبين.

وأضاف اللواء خالد عبد العال أن القاهرة تعتبر مقصدا سياحيا عالميا خاصة في الأماكن ذات الطابع التاريخي كقلعة صلاح الدين، كما يوجد العديد من المزارات السياحية والدينية كمجمع الأديان ومسار العائلة المقدسة والعديد من الآثار الإسلامية بالإضافة إلى الأماكن الترفيهية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن دول العالم تواجه تحديات مشتركة تتطلب تكاتفها للتغلب عليها مثل الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن ازمة كورونا والحرب الأوكرانية وكذلك التحديات الخاصة بالتغييرات المناخية وهو ما يتطلب وضع رؤية مشتركة للتغلب على الأزمة الاقتصادية تكون عملية تنشيط السياحة بين مختلف البلدان جزء منها باعتبارها واحدة من أهم الموارد التي تعتمد عليها الدول في دخلها.

وأثنى محافظ القاهرة على حسن الاستقبال والضيافة التي لقيها الوفد المصري منذ وصوله بما يعكس مشاعر الحب والاحترام المتبادل بين البلدين اللذين تمتد حضارتهما إلى آلاف السنين.