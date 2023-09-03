شبورة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من الأحد ٣ سبتمبر إلى الجمعة ٨ سبتمبر، وذلك على كافة الأنحاء.

طقس الأحد.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت الهيئة أن تسود شبورة مائية (من 4 إلى 7 صباحاً تقريبا): على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأيضا توقعت الهيئة أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للأتربة والرمال، على مناطق من جنوب الصعيد في فترات متقطعة.

كما حذرت الهيئة من أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

طقس الاثنين والثلاثاء..

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الطقس من الأربعاء إلى الجمعة..

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.