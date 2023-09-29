اليابان تمنح زاهي حواس الدكتوراة الفخرية في الدراسات الإنسانية

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كتب- محمد شاكر :

قام رئيس جامعة ناجويا باليابان سيجي ياما وأساتذة الجامعة، بتسليم عالم المصريات الدكتور "زاهي حواس" الدكتوراه الفخرية في الدراسات الإنسانية.

وأعلن نائب رئيس الجامعة، حيثيات منح زاهي حواس للجائزة مؤكدا أنه وصل إلى العالمية وله مصداقيه لدي شعوب العالم واستطاع أن يدخل علم المصريات في قلوب اليابانين، وله كتب ومقالات باللغة اليابانية دخلت بيوت الشعب الياباني.

وقد حضر تسليم الجائزه العديد من المواطنين والعلماء، ومن المعروف أن زاهي حواس هو أول مصري يحصل علي الدكتوراة الفخرية من هذه الجامعة.

وتعتبر هذه الدكتوراه هي رقم ١٠ والتي حصل عليها من العديد من الدول المختلفة.

وبعد التكريم ألقي حواس محاضره باسم "أسرار المومياوات" وأجاب علي أسئلة الحاضرين وسجل الإحتفال العديد من الصحفين وقناة NHK اليابانية.

وأشار "حواس" إلى أن شعب اليابان له تقدير من المصرين لأنهم ساهموا في ازدهار الثقافة حيث بنوا دار الأوبرا وقدموا قرض لبناء المتحف الكبير ويقوموا بترميم مركب الشمس الثانية.

وأكد "حواس" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يعلن قريبا عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير أهم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين.