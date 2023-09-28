هل تتأثر مصر بالعاصفة إلياس التي تضرب اليونان؟.. الأرصاد تُجيب

كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر لن تتأثر بأي شكل من الأشكال بالعاصفة القوية "إلياس" التي ضربت اليونان خلال الساعات الماضية، وتسببت في فيضانات عارمة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، لمصراوي، أن مصر بعيدة تماما عن الكتل الهوائية القادمة غرب أو جنوب أوروبا، وخلال هذه الأيام نتأثر بالكتل الهوائية الشرقية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية وهو ما ينتج عنه ارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضحت أن تأثير العاصفة إلياس بدأ يضعف على اليونان مشيرة إلى أن كل منخفض جوي له تأثير مختلف عن السابق وقد تتأثر ليبيا ولكن بشكل طفيف فقط أمطار وتعتبر حالة جوية عادية.