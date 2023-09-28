إعلان

BBC

هل تتأثر مصر بالعاصفة إلياس التي تضرب اليونان؟.. الأرصاد تُجيب

10:57 م الخميس 28 سبتمبر 2023

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر لن تتأثر بأي شكل من الأشكال بالعاصفة القوية "إلياس" التي ضربت اليونان خلال الساعات الماضية، وتسببت في فيضانات عارمة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، لمصراوي، أن مصر بعيدة تماما عن الكتل الهوائية القادمة غرب أو جنوب أوروبا، وخلال هذه الأيام نتأثر بالكتل الهوائية الشرقية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية وهو ما ينتج عنه ارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضحت أن تأثير العاصفة إلياس بدأ يضعف على اليونان مشيرة إلى أن كل منخفض جوي له تأثير مختلف عن السابق وقد تتأثر ليبيا ولكن بشكل طفيف فقط أمطار وتعتبر حالة جوية عادية.

سوق مصراوى

اليونان العاصفة إلياس الطقس العواصف مصر

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
برلماني: المصريون سيضربون أروع الأمثلة في المشاركة بماراثون الانتخابات الرئاسية
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

"تشكيك وتطاول غير مقبول"..بيان عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات