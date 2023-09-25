الرئيس السيسي يشرح: لماذا لم يشترك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية؟

كتب- محمد عمارة:

تصوير- هاني رجب:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر عانت من فجوة هائلة في البنية الأساسية لها.

وأضاف على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار، المنعقد بشرم الشيخ، الاثنين: "كان لدينا فجوة هائلة في البنية التحتية لمصر، كان أمامنا مسارين، مسار بتمويل بنية أساسية يستطيع الاقتصاد أن ينطلق، أو نشجع القطاع الخاص إنه يتحرك معانا.. الشعب المصري بيسمعني دلوقتي، المسار ممكن كان ينجح بالقطاع الخاص، لكن المدى الزمني لسد الفجوة الهائلة في البنية الأساسية في مصر، والالتزامات المطلوبة ليتحرك فيها هيكون إزاي.. عملنا كدولة بكل ما أوتينا من قوة، حتى تنتهي هذه الفجوة ويصبح هناك بنية متطورة، هذه الفجوة كانت في كل القطاعات مثل الطاقة والنقل".

وأوضح الرئيس السيسي: "هل الدولة كإرادة سياسية حريصة على وجود القطاع الخاص؟ أيوة مش من خلال تصريحات فقط لكن إجراءات مثل وثيقة ملكية الدولة، والمجلس الأعلى للاستثمار أصدر 22 قرارا الهدف منه تحفيز الاستثمار من القطاع الخاص".

وتابع الرئيس: أصدرنا مجموعة مشروعات لها أولوية يقرب من 150 مشروعا، نعطيهم حوافز إعفاء ضريبي تصل لـ10 سنوات، بقول الكلام ده عشان البنية الأساسية اللي بنتكلم عليها، من تجربتنا اللي عملناها شفنا أد إيه وعرفنا مش من خلال التخطيط فقط، لكن إدراك ما فعلناه، لا يمكن ده يتم إلا بتمويل منخفض التكلفة".

وأكد الرئيس السيسي: تقديرنا للبنك والمستوى اللي وصل له، ويبقى تاني بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم بقدرة 100 مليار دولار خاصة مع تصنيف فيتش له، ثم قيمة التمويل اللي قدمه خلال السنوات الماضية تقريبا 44 مليار دولار لـ35 دولة، وهذا الأمر محتاج لمزيد مزيد منخفض التكلفة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية اللي مرت على العالم خلال كوفيد وتداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا".

وأكمل: مؤسسات التمويل محتاجة تضخ تمويل أكثر منخفض التكلفة في ظل التحديات، وبالنسبة لتعاون البنك مع مصر فيه محفظة تصل لـ1.3 مليار دولار، ونطمح في المزيد".