وزير الأوقاف مهنئا بذكرى انتصارات أكتوبر: ملحمة عظيمة

كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجميع قيادات الوزارة وأئمتها والعاملون بها خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيد.



وأكد وزير الأوقاف، في بيان له، اليوم، أن انتصارات أكتوبر سطرت فيها القوات المسلحة ملحمة عظيمة، وهي ذكرى العزيزة على قلب ونفس كل مصري.

وأكد وزير الأوقاف، أن جيل أكتوبر 1973م كان جيلاً عظيمًا رفع راية مصر عالية خفاقة في عنان السماء، واستعاد لمصر والأمة العربية العزة والكرامة، ولا يزال أبناء القوات المسلحة العظام على العهد في العطاء للوطن، يد تحمي وتحرس، وأخرى تبني وتعمر، فألف تحية لجيل أكتوبر العظيم، وألف تحية للقوات المسلحة الباسلة التي تحمي وتبني وتعمِّر.