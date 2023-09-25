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بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد الاجتماعات السنوية للبنك الأسيوي للإستثمار

10:48 ص الإثنين 25 سبتمبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قليل، انطلاق الإجتماعات السنوية للبنك الأسيوي للإستثمار في البنية التحتيه، وذلك بالمركز الدولى للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ .

وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود» و«بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»، و«تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا»، و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، و«التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، و«تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا».

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