الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الساعات القادمة من اليوم السبت 23 سبتمبر 2023.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يسود اليوم السبت طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 34 درجة مئوية، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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