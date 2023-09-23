إعلان

BBC

شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول أسبوع فصل الخريف

10:00 ص السبت 23 سبتمبر 2023
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار.
  • عرض 7 صورة
    طقس حار.
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 23 سبتمبر إلى الخميس 28 سبتمبر 2023.

طقس السبت..

يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل الحرارة ليلا.

كما تنخفض نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يعمل على الإحساس بانخفاض الحرارة.

تظهر السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى مما يعمل على تلطيف الأجواء.

تسود شبورة مائية من الساعة الرابعة فجرا وحتى السابعة صباحا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء.

طقس الأحد..

تسود شبورة مائية من الساعة الرابعة فجرا وحتى السابعة صباحا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء.

الطقس من الاثنين إلى الأربعاء..

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الخميس..

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

سوق مصراوى

طقس حار السواحل الشمالية الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية القاهرة الكبرى شبورة مائية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حدث ليلاً| توضيح مهم للكهرباء بشأن انتهاء خطة تخفيف الأحمال.. وتوجيه عاجل بعد حوادث هجوم القرش
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

..إصابة 28 فلسطينيا شرقي غزة إثر اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي