شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول أسبوع فصل الخريف
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كتب- محمد شاكر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 23 سبتمبر إلى الخميس 28 سبتمبر 2023.
طقس السبت..
يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل الحرارة ليلا.
كما تنخفض نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يعمل على الإحساس بانخفاض الحرارة.
تظهر السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى مما يعمل على تلطيف الأجواء.
تسود شبورة مائية من الساعة الرابعة فجرا وحتى السابعة صباحا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء.
طقس الأحد..
تسود شبورة مائية من الساعة الرابعة فجرا وحتى السابعة صباحا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء.
الطقس من الاثنين إلى الأربعاء..
تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
طقس الخميس..
تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
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