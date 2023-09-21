الطقس اليوم.. أجواء خريفية والعظمى 38 درجة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود أجواء خريفية معتدلة الآن على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى تسجل 24 درجة مئوية.

كما تسجل درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الخميس على مناطق الجمهورية:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 29 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 36 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 34 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 38 درجة مئوية.