الطقس اليوم.. أجواء خريفية والعظمى 38 درجة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود أجواء خريفية معتدلة الآن على أغلب الأنحاء.
وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى تسجل 24 درجة مئوية.
كما تسجل درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الخميس على مناطق الجمهورية:
- القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 درجة مئوية.
- السواحل الشمالية 29 درجة مئوية.
- جنوب سيناء 36 درجة مئوية.
- شمال الصعيد 34 درجة مئوية.
- جنوب الصعيد 38 درجة مئوية.
سوق مصراوى
-
وداعاً لحر الصيف.. أفضل تكييف هواء بقسط يبدأ من 374 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 130 جنيها.. أسعار الشنط الحريمي قبل بداية عام جامعي جديدتفاصيل
-
أفضل إير فراير لطعام صحي بدون دهونتفاصيل
-
تخفيضات العودة للمدارس.. أرخص موبايل تاتش في مصرتفاصيل
-
أقوى خلاط كهربائي لعام 2023 بأسعار تبدأ من 465 جنيهاتفاصيل
-
أفضل ماكينة حلاقة للرجال في 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: