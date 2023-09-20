رياح وسحب وشبورة.. توقعات الأرصاد لطقس 6 أيام مقبلة

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الفترة من الخميس حتى الثلاثاء المقبل.

ويسود يوم الخميس المقبل طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الجو.

وتشهد الأجواء شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، علاوة على نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتصل درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري إلى 32 درجة والسواحل الشمالية 29 وجنوب سيناء 36.