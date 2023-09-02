مؤذٍ جدًّا لكل الأطراف.. إعلامي يوجه رسالة للأزواج: بلاش تستسهلوا الانفصال

كتب- إسلام لطفي:

قال الإعلامي خالد عليش، إنه يشعر بحالة من الحزن عند معرفته بانفصال زوجَين؛ خصوصًا إذا تجاوزت علاقتهما أعوامًا وأنجبا أطفالًا.

وكتب عليش منشورًا عبر صفحته على "فيسبوك"، قائلًا: "أنا بازعل جدًّا لما باعرف خبر عن اتنين بيحصل انفصال بينهم؛ خصوصًا لو عدى على علاقتهم سنين وعشرة وبينهم أطفال.. أنا مؤمن جدًّا إن الانفصال حتمي في حالة المشاكل الكبيرة والوصول لحائط مسدود، ولما تخلص كل الحلول المتاحة.. ويمكن ده اللي حصل معايا في تجربة زواجي الأولى، ماكنتش عايز أنفصل، بس فجأة مفيش حل غير الانفصال..".

وأضاف الإعلامي: "أنا طبعًا ماعرفش رواية كل اتنين انفصلوا ولا إيه الأسباب ورا ده، ويمكن يكونوا جربوا كل الحلول وفشلوا.. بس اللي شايفه إن النسبة بتزيد أوي، بقى في استسهال واستغناء والحالات كترها بقى يخوف قوي، إحنا مابقناش باقيين على بعض ولا قادرين نستحمل بعض لا ست ولا راجل".

وتابع عليش: "مش مرتاحة معاه هامشي... مش مرتاح معاها هاجري.. أنا بقيت كل ما أسمع خبر انفصال بازعل جدًّا، ومش بتكلم بس على شخصيات عامة، بص حواليك هتلاقي نماذج كتير.. لو سمحتم يا جماعة نستحمل بعض، نبقى باقيين على بعض، مهمين في حياة بعض، مقدرين بعض...".

واستطرد الإعلامي: "بلاش تستسهلوا الانفصال، الموضوع مؤذي جدًا لكل الأطراف؛ حتى لو مفيش أطفال، ما بالك بقى لو في أطفال!".