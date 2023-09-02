إعلان

BBC

وزير الأوقاف: دورات متخصصة للأئمة والواعظات عن الذكاء الاصطناعي

01:49 م السبت 02 سبتمبر 2023
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيتم عقد دورات متخصصة للأئمة والواعظات حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الفضاء الإلكتروني لن يكون بديلا للعقل البشري.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال مؤتمر صحفي قده السبت، بأحد فنادق القاهرة، لإعلان تفاصيل المؤتمر الـ34 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المؤتمر يحدث حالة تصحيحية في مجال الفضاء الإلكتروني، لافتًا إلى أن المؤتمر يناقش أبحاث عن الرسوم ثلاثية الأبعاد والرسوم الكرتونية.

ووجه وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على رعاية المؤتمر الـ34 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذه الرعاية تعد دعما للفكر الوسطي المستنير.

ويتناول مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين المحاور التالية:
1- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.
2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.
3- الفتوى الإلكترونية.
4- التحفيظ والتدريس عن بعد.
5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.
6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.​

سوق مصراوى

مؤتمر صحفي وزير الأوقاف الذكاء الاصطناعي الدكتور محمد مختار جمعة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الزراعة: قوانين الإصلاح الزراعي حققت التنمية والدعم للفلاح
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

-السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات من الثلاثاء المقبل