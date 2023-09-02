وزير الأوقاف: دورات متخصصة للأئمة والواعظات عن الذكاء الاصطناعي

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيتم عقد دورات متخصصة للأئمة والواعظات حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الفضاء الإلكتروني لن يكون بديلا للعقل البشري.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال مؤتمر صحفي قده السبت، بأحد فنادق القاهرة، لإعلان تفاصيل المؤتمر الـ34 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المؤتمر يحدث حالة تصحيحية في مجال الفضاء الإلكتروني، لافتًا إلى أن المؤتمر يناقش أبحاث عن الرسوم ثلاثية الأبعاد والرسوم الكرتونية.

ووجه وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على رعاية المؤتمر الـ34 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذه الرعاية تعد دعما للفكر الوسطي المستنير.

ويتناول مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين المحاور التالية:

1- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.

2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.

3- الفتوى الإلكترونية.

4- التحفيظ والتدريس عن بعد.

5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.

6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.​