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المحسوسة 45 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات القادمة والظواهر الجوية

11:16 ص السبت 02 سبتمبر 2023
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    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    الطقس
  • عرض 24 صورة
    الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الساعات المقبلة سيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة، أن درجات الحرارة على القاهرة 34 درجة وتكون المحسوسة 37، بينما تصل على المناطق الجنوبية 39 درجة حتى 44 درجة وتكون المحسوسة 45 درجة.

وتابعت الهيئة: "يوجد ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم".

وأكدت الهيئة أن أهم الظواهر الجوية التي تحدث يوميا هي الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.

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حالة الطقس الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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المحسوسة 45 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات القادمة والظواهر الجوية