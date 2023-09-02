المحسوسة 45 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات القادمة والظواهر الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الساعات المقبلة سيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة، أن درجات الحرارة على القاهرة 34 درجة وتكون المحسوسة 37، بينما تصل على المناطق الجنوبية 39 درجة حتى 44 درجة وتكون المحسوسة 45 درجة.

وتابعت الهيئة: "يوجد ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم".

وأكدت الهيئة أن أهم الظواهر الجوية التي تحدث يوميا هي الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.

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