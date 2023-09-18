4 مستندات لاستخراج تصريح فرش المولد النبوي الشريف للمحلات

كتب- محمد نصار:

بدأت محافظة القاهرة من خلال الأحياء في مناطقها الأربع في تلقي طلبات تصاريح فرش المولد النبوي الشريف للمحلات.

وتختص هذه التصاريح بفرش عرض حلاوة المولد النبوي الشريف أمام المحلات الأمر الذي يتطلب الحصول على ترخيص أو تصريح مؤقت بمدة زمنية محددة.

وتتيح أحياء المحافظة إصدار هذه التصاريح المؤقتة تحت مسمى "إشغال طريق".

ويتطلب الحصول على هذه التصاريح من جانب أصحاب المحلات تقديم عدة مستندات في الحي التابع له المحل وتشمل ما يلي:

1- أصل رخصة المحل.

2- آخر إيصال تفتيش.

3- آخر إيصال نظافة.

4- صورة بطاقة الرقم القومي.

إجازة المولد النبوي الشريف

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن موعد إجازة المولد النبوي الشريف لتكون يوم الخميس 28 سبتمبر الجاري بدلا من يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، يوم ذكرى المولد النبوي الشريف.