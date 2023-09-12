العاصفة دانيال في مصر.. بيان من الري بشأن حالة الشواطئ في مطروح

كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

أًصدرت وزارة الري والموارد المائية بيانا بشأن حالة الشواطئ بمحافظة مطروح، بالتزامن مع اليوم الثاني لوصول العاصفة "دانيال" لبعض مناطق من الجمهورية.



وأكد الري في بيانها، الثلاثاء، أنه فى ضوء متابعة حالة الشواطئ بمحافظة مطروح للاطمئنان على أعمال حماية الشواطئ نتيجة العاصفة "دانيال"، تابع مهندسي الإدارة العامة للساحل الشمالي الغربي بهيئة حماية الشواطئ حالة المناطق الحرجة ومشروعات الحماية القائمة، وتبين أن الوضع مستقر والحالة الفنية لمنشآت الحماية جيدة.



تشهد محافظات بجمهورية مصر العربية، تأثرا بالعاصفة دانيال لليوم الثاني على التوالي، سواء بهطول أمطار وهبوب رياح وانتشار الأتربة في الهواء وحجب نسبي للرؤية.

وهطلت أمطار متوسطة على محافظة القليوبية اليوم الثلاثاء، بينما حجبت الأتربة الرؤية نسبيًا في الاسكندرية، وكانت حارة في أسوان، أما في جنوب سيناء فسجلت درجة الحرارة 14 مئوية مع وجود رياح متوسطة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن العاصفة دانيال تركت ليبيا، بعد أيام شبه كارثية، حيث تسببت في ارتفاع موج البحر ليصل إلى 8 أمتار، بجانب 80 كم/ساعة سرعة الرياح، وارتفاع مستوى الماء بسبب الأمطار لأكثر من متر في بعض مدن ليبيا.