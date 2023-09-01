عظتان وثاني دكتوراة فخرية.. أرقام تحققت في زيارة البابا تواضروس للمجر

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كتب- إسلام لطفي:

نشرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنفوجرافيك يتضمَّن أرقام تحققت في زيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لدولة المجر التي كانت خلال أغسطس الماضي.

وأوضحت الكنيسة أنها كانت أول زيارة للبابا تواضروس لدولة المجر منذ تنصيبه بابا وبطريرك للكرازة المرقسية، وتعتبر ثاني دعوة رسمية توجهها حكومة المجر لبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وذكرت أن مدة الرحلة كانت 4 أيام، كاشفة أنها ثاني دكتوراة فخرية تقدمها جامعة بازمان بيتر لبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأضافت أن البابا تواضروس والوفد القبطي المرافق له، نفذوا 10 زيارات منها:

- زيارة لرئيس أساقفة المجر الكاردينال بيتر إردو بمقره في بودابست.

- زيارتان لمقر البرلمان المجري، واحدة للعشاء والأخرى للاحتفال بالعيد القومي للمجر.

- زيارة لدير القديس الأنبا بولا ببوادبست.

- زيارة لبازيليكا القديس شتيفن لحضور القداس الاحتفالي ضمن احتفالات العيد القومي.

- زيارة لجامعة بازمان بيتر الكاثوليكية، لتسلم شهادة الدكتوراة الفخرية.

- زيارة لمقر مجلس الوزراء بالعاصمة المجرية بودابست.

- زيارة للقصر الجمهوري في العاصمة المجرية.

- زيارتان للكنيسة القبطية في بودابست لصلاة عشية وصلاة قداس وعيد السيدة العذراء.

وأشارت إلى تنظيم مأدبتي عشاء أقيمتا على شرف البابا تواضروس، واحدة في مقر البرلمان المجري والثانية في مقر منزل سفير مصر بالمجر.

وأضافت أن البابا تواضروس ألقى 6 كلمات، منها عظتان.