تصديق العقد بـ 3000 جنيهاً.."السياحة" تعتمد رسوم العمرة للشركات المنفذة

كتب - محمد أبو بكر:

اعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2023، بشأن تحديد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحة خلال موسم عمرة 1445هـ.

وتضمن القرار الوزاري، تحصيل مبلغ (3000) جنيه، رسوم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة.

وتضمن تحصيل (1000) جنيه رسوم إصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة المصرية للعمرة، و(1000) جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة.

ويتم تحصيل الرسوم نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، حيث سيتم إيداع تلك المبالغ بحساب وزارة المالية، الإدارة المركزية للحسابات المركزية وذلك بالبنوك التالية (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) بجميع فروعها، والتي ستقوم بقبول الإيداعات النقدية الخاصة بالحساب المذكور تسهيلاً على الشركات المودعة.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات النهائية لبدء موسم العمرة الجديد 1445 هـ، وفي ضوء قانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021 بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة.