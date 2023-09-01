شبورة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة، من الجمعة 1 سبتمبر إلى الأربعاء 6 سبتمبر.
توقعت الأرصاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.
وأشارت الأرصاد، إلى أنه يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
الجمعة 1 سبتمبر والسبت 2 سبتمبر
شبورة مائية على بعض الطرق من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.
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