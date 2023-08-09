بدلًا من الاتصال بـ121.. تطبيق جديد على الموبايل للإبلاغ عن انقطاع الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتقديم خدماتها للمواطنين بطرق مختلفة؛ من أجل التسهيل عليهم في تلقي الخدمة بطريقة مريحة وبجودة أعلى.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الشفافية وعدالة الحصول على الخدمات وتقديمها للفئات المستفيدة بسهولة ويُسر، وفقًا لرؤية الدولة في التحول الرقمي واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال تقديم الخدمات للمواطنين وتنوع قنوات تقديم الخدمة؛ بما يتوافق مع كل الفئات المجتمعية وتوفير وسائل أكثر مرونة ويسر وبشكل مؤمن يحفظ سرية وخصوصية البيانات.

وقامت الوزارة متمثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر في تنفيذ وإطلاق تطبيقات جديدة خاصة بالشكاوى وأعطال الكهرباء؛ لسرعة وسهولة تقديم الشكوى أو بلاغ انقطاع الكهرباء؛ استكمالًا لأعمال المنصة الموحدة للخدمات الكهرباء الذكية التي وصل عدد المستخدمين بها منذ بداية عملها في يوليو ٢٠٢٠ وحتى الآن إلى 3.5 مليون مستخدم؛ بما يزيد على 3.6 مليون طلب خدمة من الخدمات المتنوعة على المنصة، والتي وصلت إلى (25) خدمة.

تهدف التطبيقات الجديدة الخاصة بالشكاوى وأعطال الكهرباء؛ إلى سرعة وسهولة تقديم الشكوى أو بلاغ انقطاع الكهرباء، وهي عبارة عن تطبيقين للهواتف الذكية (أندرويد وآيفون)؛ وهي:

- تطبيق طوارئ الكهرباء:

هو تطبيق خاص بالإبلاغ عن انقطاعات الكهرباء وأية شكاوى فنية تتعلق بشبكات الكهرباء بسهولة وسرعة، بدلاً من الاتصال على الرقم الموحد 121.

الرابط الخاص بالتطبيق على أندرويد (Play Store) اضغط هنا

رابط الآيفون (App Store) اضغط هنا

ويحقق هذا التطبيق التنوع في قنوات تقديم الخدمة للعملاء وسهولة تقديم الشكاوى والبلاغات الخاصة بانقطاع الكهرباء والأعطال؛ بما يحقق صالح جمهور المشتركين والوصول إلى رضا العملاء والعمل المستمر في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها شركات التوزيع للعملاء.

تجدر الإشارة إلى تشغيل جميع خدمات الكهرباء التي تقدم للمشتركين والعملاء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية من خلال شبكة الإنترنت، عبر الرابط التالي : اضغط هنا

والتطبيق الخاص بها عبر الهواتف الذكية (أندرويد- آيفون).

رابط التطبيق أندرويد (Google Play) : اضغط هنا

رابط التطبيق على آيفون App Store : اضغط هنا