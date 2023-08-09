بسبب التغيرات المناخية.. القصير يوجه بإعادة تجارب زراعة محاصيل جديدة لم تزرع من قبل -صور

كتب- أحمد السعداوي:

ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية بحضور رئيس ووكلاء المجلس، ورؤساء المعاهد والمعامل، وبعض الوزراء السابقين، ورئيس أكاديمية البحث العلمي ورئيس مركز بحوث الصحراء، ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي.

يأتي ذلك لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل البحثي والإداري والمالي في كل المعاهد والمعامل والإدارات التابعة له.

وأكد وزير الزراعة، خلال الاجتماع، أهمية التركيز والتوسع في البحوث التطبيقية، لعلاج كل المشكلات المتعلقة بالقطاع الزراعي، ومجالاته المختلفة؛ بما يسهم في دعم المزارعين وزيادة إنتاجيتهم وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار القصير إلى ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على إعداد الدراسات الاستباقية، والخاصة بمواجهة التغيرات المناخية التي يمر بها العالم، والحد من آثارها السلبية على القطاع الزراعي، والثروة النباتية والحيوانية.

وشدد وزير الزراعة على أهمية العمل على تحديث التوصيات الخاصة بالممارسات الزراعية والفنية للمحاصيل المختلفة، والإنتاج النباتي، وفقًا للمتغيرات الحالية، وذلك في سبيل تعظيم الإنتاجية، ودعم المزارعين، بحيث يتم التوسع في الخدمات الإرشادية.

ونوه وزير الزراعة بضرورة البحث في إمكانية تجربة زراعة محاصيل لم تكن تزرع من قبل بسبب التغيرات المناخية وعدم الاعتماد على الدراسات السابقة في هذا الشأن وكذلك مواعيد الزراعة.

وأكد القصير ضرورة إعطاء دور أكبر للباحثين في المرحلة المقبلة؛ خصوصًا في مجال الحصر التصنيفي ودراسات التربة في المناطق الست الجاري العمل فيها الآن على مستوى الجمهورية.

وتابع الوزير بأن الظروف الحالية تتطلب التفكير خارج الصندوق والبحث عن أفكار ودراسات جديدة تواكب التغيرات المناخية؛ خصوصًا في مجال استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور تتأقلم مع هذه التغيرات الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم كل الدعم للأبحاث التطبيقية التي تفيد المجتمع.

ووجه القصير بنشر ثقافة زراعة القصب بالشتلات لما لها من مردود إيجابي على المزارعين وزيادة الإنتاجية؛ خصوصًا بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء أول محطات لشتلات القصب في منطقة الشرق الأوسط بأحدث التقنيات في هذا المجال، ووجه أيضًا المعاهد البحثية بتكثيف الوجود الميداني مع المزارعين في الحقول والمزارع ومراقبة سوق المبيدات.

واستعرض د.محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، أنشطة المركز خلال المرحلة الماضية في مجال برامج تربية وإنتاج التقاوي وكذلك النشاط البحثي للمركز والتعاون مع الهيئات والمؤسسات البحثية الأخرى وجهوده في مجال الأنشطة الإرشادية والتدريبية والخدمية واستنباط الأصناف الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية .

واستعرض المجلس بعض الموضوعات المالية والإدارية للباحثين والعاملين في مركز البحوث الزراعية.