الأوقاف: قافلة دعوية أسبوعيًا لـ "شمال سيناء" و5 أطنان لحوم شهريًا للأهالي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، إرسال قافلة دعوية مشتركة مع الأزهر والإفتاء أسبوعيًّا لشمال سيناء، ضمن اهتمام الدولة المصرية بالتنمية الشاملة بالمحافظة وتوفير العديد من برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بها.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم، أنه سيتم توزيع 50 طنًّا من السلع الغذائية، وخمسة أطنان من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف وذلك للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة شمال سيناء شهريًّا حتى نهاية العام الجاري 2023م ، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والعيد الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، زار الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، اليوم، للتهنئة بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمد له لمدة عام.

وتمنى وزير الأوقاف للمفتي ولدار الإفتاء المصرية كل التوفيق، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر والمستمر بين وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية في خدمة قضايا الدين والوطن، مشيرًا إلى ما يتم تنفيذه من البرامج التدريبية المشتركة.

وناقش وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية تسيير القوافل العلمية الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية لمحافظة شمال سيناء، بواقع قافلة كل أسبوع لشمال سيناء تضم 12 عالمًا خمسة من الأزهر الشريف، وخمسة من وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية.