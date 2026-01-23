خلل تقني غريب يضرب هواتف آيفون.. ما القصة؟

اشتكى بعض مستخدمي هواتف آيفون من تأخرهم عن مواعيد عملهم بسبب خلل تقني غريب، أدى إلى توقف المنبهات عن إصدار أي صوت رغم ضبطها مسبقا على نغمات محددة.

وبحسب شكاوى متداولة، يقوم نظام iOS أحيانا بتغيير صوت المنبه تلقائيا إلى خيار"None"، ما يؤدي إلى انطلاق المنبه في موعده بصمت تام، تاركا المستخدم غارقا في النوم دون أي تنبيه.

كيف تتأكد من سلامة منبه آيفون؟

ولتفادي هذا الموقف، يُنصح المستخدمون بفتح تطبيق “Clock” ومراجعة جميع المنبهات، والتأكد من أن خيار “Sound” مضبوط على نغمة فعلية وليس “None”.

ويشير تقرير نشره موقع "PhoneArena" إلى أن ظهور هذا الخيار يعني أن المنبه سيعمل بصريًا فقط دون أي صوت.

ويفترض أن يعمل منبه آيفون حتى في وضع “الصامت”، إلا أن هذا الخلل قد يمنعه من أداء وظيفته الأساسية. ويمكن اختبار المنبه بسهولة عبر ضبطه ليعمل بعد دقيقة أو دقيقتين والتأكد من صدور الصوت في موعده.

إعدادات قد تخفض صوت المنبه دون أن تلاحظ

هناك أيضا إعدادات أخرى قد تجعل صوت المنبه منخفضًا للغاية، ويمكن التأكد منها عبر:

Settings > Sounds & Haptics.

ينصح برفع شريط مستوى الصوت الخاص بـ “Ringtone and Alerts” إلى أقصى حد، وتعطيل خيار “Change with Buttons”، لأنه يسمح للأزرار الجانبية بتغيير مستوى الصوت دون قصد.

تأثير ميزتي Sleep Alarm و Face ID

إذا كنت تستخدم ميزة “Sleep Alarm”، فإن لها مستوى صوت مستقل يمكن التحكم به من إعدادات جدول النوم.

وقد تؤثر ميزة “Attention-Aware Features” المرتبطة بـ Face ID على صوت المنبه، حيث ينخفض الصوت تلقائيًا إذا اكتشف الهاتف أن المستخدم ينظر إلى الشاشة.

ويمكن تعطيل هذه الميزة من خلال:

Settings > Face ID & Passcode > Attention-Aware Features.

حتى خلل بسيط في الإعدادات قد يكون كافيا لإفساد صباحك بالكامل، لذا، أصبحت مراجعة إعدادات المنبه والصوت في آيفون خطوة ضرورية، خصوصا لمن يعتمدون عليه كمنبه أساسي لبداية يوم العمل.