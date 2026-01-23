"التجميد بالفريزر".. خطوة بسيطة لتقليل أضرار زيادة الوزن وأمراض القلب

يرتبط الإفراط في تناول الكربوهيدرات المكررة، وعلى رأسها الخبز الأبيض، بزيادة الوزن وارتفاع خطر الإصابة بداء السكري وأمراض القلب، إلا أن خبراء تغذية يشيرون إلى خطوة بسيطة يمكن أن تقلل بعض هذه الأضرار الصحية.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، يعد الخبز الأبيض، إلى جانب الأرز والمكرونة، من أبرز مصادر الكربوهيدرات المكررة التي تفقد خلال المعالجة الصناعية الألياف والعناصر الغذائية الأساسية، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، وإجهاد البنكرياس وزيادة إفراز الأنسولين.

ويؤدي هذا الارتفاع السريع في سكر الدم، خاصة عند التكرار اليومي، إلى زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، فضلا عن أن غياب الألياف يجعل الخبز الأبيض سريع الهضم، قليل الإشباع، ومحفزا للشهية بعد فترة قصيرة من تناوله.

كيف يغير التجميد تأثير الخبز؟

تشير الأبحاث إلى أن تجميد الخبز يحدث تغيرا في تركيب النشا، الكربوهيدرات الأساسية فيه، عبر عملية تعرف باسم "التراجع"، حيث تصبح جزيئات النشا أكثر صلابة وأصعب في الهضم.

وينتج عن هذه العملية تكون ما يسمى بـ"النشا المقاوم"، وهو نوع من النشا لا يتحول بسهولة إلى غلوكوز، ما يقلل من الارتفاع الحاد في سكر الدم، ويعزز الإحساس بالشبع بطريقة قريبة من تأثير الألياف الغذائية.

ليست مقتصرة على الخبز

ولا تقتصر هذه الفائدة على الخبز الأبيض فقط، إذ توصلت دراسات حديثة إلى أن الأرز والمعكرونة والبطاطا تكتسب أيضا نشا مقاوما عند طهيها ثم تبريدها أو تجميدها.

وتوضح أخصائية التغذية الكندية، أفيري زينكر، أن النشا المقاوم يبطئ امتصاص الكربوهيدرات في الدم، ما يساعد على استقرار مستويات السكر والطاقة، ويقلل نوبات الجوع المفاجئة.

تفسير علمي

وتشرح زينكر أن النشا يتكون من نوعين من بوليمرات الجلوكوز هما "الأميلوز" و"الأميلوبكتين"، حيث تؤدي الحرارة أثناء الخبز إلى تفكيك الروابط بين هذه الجزيئات وجعلها سهلة الهضم، بينما يعيد التبريد أو التجميد ترتيبها في تراكيب بلورية يصعب على الجسم هضمها.

ويحتوي الخبز الأبيض الطازج على نسبة منخفضة من النشا المقاوم تتراوح بين 0.5 و1.7%، إلا أن هذه النسبة قد ترتفع إلى ما بين 1 و3% بعد التجميد أو التبريد ثم الذوبان.

فوائد محتملة وحدود واضحة

وترتبط زيادة النشا المقاوم بعدة فوائد صحية، من بينها تحسين حساسية الجسم للأنسولين والمساعدة على فقدان الوزن.

وأظهرت دراسة سابقة أن الأشخاص الذين تناولوا النشا المقاوم لمدة ثمانية أسابيع فقدوا وزنا أكبر مقارنة بغيرهم.

كما كشفت أبحاث أخرى أن تحميص الخبز بعد تجميده وإذابته يقلل من استجابة الجسم للغلوكوز مقارنة بالخبز غير المجمد.

وينصح الخبراء بتجميد الخبز لمدة تتراوح بين 12 و24 ساعة على الأقل، مع إمكانية الاحتفاظ به في المجمد لمدة تصل إلى ستة أشهر.

ورغم هذه الفوائد، يؤكد المختصون أن تأثير النشا المقاوم يظل محدودا، مشددين على أن الاعتدال في تناول الكربوهيدرات المكررة، وتفضيل الحبوب الكاملة، يظل الخيار الأفضل ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن.