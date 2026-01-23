إعلان

نقل شعائر صلاة الجمعة بعد قليل من المسجد الكبير بالبحيرة

كتب : مصراوي

10:46 ص 23/01/2026

خطبة الجمعة - ارشيفية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من المسجد الكبير بقرية أم صابر التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الشيخ محمد رجب خليفة رئيس الإدارة المركزية للدعوة بوزارة الأوقاف، ويتلو القرآن الشيخ عبدالفتاح الطاروطي.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

ةحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "المهــنُ في الإسلامِ طريقُ العمرانِ والإيمانِ معًا".

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملون، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

شعائر صلاة الجمعة صلاة الجمعة محافظة البحيرة وزارة الأوقاف

