إعلان

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من المسجد الكبير بالبحيرة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:44 ص 23/01/2026

شعائر صلاة الجمعة من المسجد الكبير بالبحيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من المسجد الكبير بقرية أم صابر التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الشيخ محمد رجب خليفة رئيس الإدارة المركزية للدعوة بوزارة الأوقاف، ويتلو القرآن الشيخ عبدالفتاح الطاروطي.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "المهــنُ في الإسلامِ طريقُ العمرانِ والإيمانِ معًا".

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملون، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شعائر صلاة الجمعة المسجد الكبير بالبحيرة محافظة البحيرة خطبة الجمعة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيرادات المتصدر أكثر من بليون يورو.. أغنى 10 أندية في العالم
رياضة عربية وعالمية

إيرادات المتصدر أكثر من بليون يورو.. أغنى 10 أندية في العالم
أسرة يمنية تنجو من الموت.. 6 حالات اختناق في حريق شقة بالزيتون
حوادث وقضايا

أسرة يمنية تنجو من الموت.. 6 حالات اختناق في حريق شقة بالزيتون
بعد النوبة القلبية.. دراسة تكشف تكون خلايا عضلية جديدة في القلب
نصائح طبية

بعد النوبة القلبية.. دراسة تكشف تكون خلايا عضلية جديدة في القلب
ريهام حجاج تتغزل في زوجها وتحتفل بعيد ميلاده على طريقتها
زووم

ريهام حجاج تتغزل في زوجها وتحتفل بعيد ميلاده على طريقتها

معرض القاهرة للكتاب.. إقبال جماهيري كبير في ثاني أيام الافتتاح- صور
أخبار مصر

معرض القاهرة للكتاب.. إقبال جماهيري كبير في ثاني أيام الافتتاح- صور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة