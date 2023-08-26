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"التنسيقية" تطلق سلسلة دورات تدريبية لشباب السياسيين

03:19 م السبت 26 أغسطس 2023
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كتب- إسلام لطفي:

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برنامجا تدريبيا مكثفا لشباب السياسيين من أعضاء التنسيقية، يتضمن باقة من التدريبات السياسية والإدارية والإعلامية.

جاء ذلك في إطار استراتيجية نادي المدربين بالتنسيقية لتنمية مهارات الأعضاء وثقل خبراتهم في كل المجالات وفقا لاستراتيجية نادي المدربين بالتنسيقية للعام الثاني على التوالي.

وتم تصميم البرنامج ليشمل تدريبات تفاعلية عن "الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي"، و"إدارة فرق العمل"، و"ملف سد النهضة"، و"مهارات مواجهة الكاميرا والتحدث في الإعلام".

ودرَّب من أعضاء نادي المدربين بالتنسيقية، النائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ، والنائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، والإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.​

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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نادي المدربين الموازنة العامة للدولة نادي المدربين بالتنسيقية مجلس الشيوخ مجلس النواب

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