بأجر يومي.. الجيزة تعلن عن وظائف خالية للمهندسين

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت محافظة الجيزة عن حاجتها لتشغيل 50 مهندسا بتخصصات مختلفة لشغل عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة.

وبحسب بيان للمحافظة، قبل قليل، فإن التخصصات المطلوب شغلها تشمل:

- مهندس مدني (قسم إنشاءات) والعدد المطلوب 25 والمؤهل الدراسي (مؤهل عالي هندسي تخصص مدني قسم إنشاءات) والواجبات والمسئوليات هي إعداد الرسومات الإنشائية وتنفيذ المشروعات البنائية بطريقة آمنة وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات ووضع مخططات تلبي حاجة العـمل وإعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها وتنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

- 3 مهندسين عمارة مؤهل عالي هندسي تخصص عمارة، وتشمل الواجبات والمسئوليات إعداد الرسومات المعمارية وتنفيذ المشروعات البنائية بطريقة آمنة وإعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها والحرص على تقديم الحلول المناسبة فيما يخص المجال البنائي والإنشائي والمعماري وتنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص وخاصة برامج الأوتو كاد والـ 3d وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

- 2 مهندس تخطيط عمراني بمؤهل عالي هندسي (تخطيط عمراني)، والواجبات والمسئوليات هي إعداد ومراجعة مشروعات المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى والقدرة على تنفيذها وإعداد مشروعات خطوط التنظيم والقدرة على تنفيذها والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية الأتوكاد / برامج نظم المعلومات الجغرافية وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

- 5 مهندسين كهرباء بمؤهل عالي هندسي (تخصص كهرباء) والواجبات والمسئوليات هي إجادة الأعمال على الشبكات ذات الجهد المنخفض والمتوسط والقدرة على تصميم شبكات الإنارة العامة وتصميم ومراجعة الرسومات الهندسية الكهربائية للمنشآت وإجادة العمل على الحاسب الآلي.

- 7 مهندسين ميكانيكا منهم 4 ميكانيكا سيارات بمؤهل عالي هندسي مناسب مع ميكانيكا السيارات و3 ميكانيكا معدات ثقيلة بمؤهل عالي هندسي يتناسب مع ميكانيكا المعدات الثقيلة، والواجبات والمسئوليات عليهم هي أن يكون خبرة في مجال صيانة السيارات وخبرة في مجال صيانة المعدات الثقيلة ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- 2 مهندس تخصص طرق بمؤهل عالي هندسي مدني تخصص طرق والواجبات والمسئوليات هي تصميم مشروعات الطرق وتنفيذها المسندة للإدارة الخاصة بإنشاء الطرق والكباري وإعداد التقارير الدورية بموقف الطرق المنفذة أو الجاري تنفيذها وذلك بصفة دورية وإعداد المقايسات لأعمال الرصف أو الترميم للطرق وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

- 6 محللين نظم معلومات جغرافية gls بمؤهل عالي (بكالوريوس نظم معلومات/ كلية اداب قسم جغرافيا) والمسئوليات والوجبات هي جودة وكفاءة الأعمال الفنية والإدارية بإدارة نظم المعلومات ودراسة وتحليل المفاهيم الجغرافية والجيولوجية وصور الأقمار الصناعية وإعداد ورسم الخرائط الفضائية المتنوعة وتحليل وتفسير وربط الصور الفضائية بأرض الواقع ومراقبة الأحوزة العمرانية ومستجداتها وحصر التعديات عليها وإدخال طبقات البيانات المختلفة وتحديثها والقدرة على التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي وبرامج نظم المعلومات الجغرافية، وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

الشروط

- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة في تخصص من التخصصات الواردة

- أن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل

- من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة

- لا يزيد سن المتقدم عند تقديم الطلب عن 35 عاما

- يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها

- لديه خبرة سابقة 3 سنوات على الأقل

- العمل بنظام السركي اليومي (أجر مقابل عمل ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائم أو خلافه).

المستندات المطلوبة

- صور من (المؤهل الدراسي - شهادة القيد في نقابة المهندسين وصورة كارنيه النقابة - شهادة الميلاد - بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية - الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور - صورة من شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث وصور من شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها إن وجدت).

- يلتزم من يقع عليه الاختيار بتقديم أصول جميع مسوغات التعيين التي ستطلب منه في حينها، على أن تقدم الطلبات شخصيا باليد باسم مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة (قسم التعيينات) على النموذج المعد بالإدارة مصحوبة بصورة شخصية حديثة ٤ / ، علما بأن التقديم يبدأ في الفترة من ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٤ وحتى ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٣ ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد عن طريق البريد أو قبل أو بعد الموعد المحدد.

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