"سند سند يحيا سند".. رئيس حزب الوفد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

تصوير- نادر نبيل:

أعلن عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، رسميا، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبدأت من قليل احتفالية حزب الوفد من مقر ضريح سعد زغلول، برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، وذلك لإحياء، ذكرى رحيل سعد زغلول ومصطفى النحاس وسراج الدين.

ورافق رئيس الحزب لفيف من القيادات الوفدية وأعضاء الحزب.

أكد المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك 60 مليون مواطن يحق لهم التصويت في انتخابات الرئاسة المقبلة، كما أن الهيئة ستتيح على الهواتف المحمول تطبيق يساعد كل ناخب لمعرفة مقر اللجنة التي سيدلي فيها بصوته.

وقال "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أمس الثلاثاء، إن هناك مجموعة من الشروط يجب أن تتطابق على كل من يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية وفق ما حدده القانون، بينها الحصول على عدد معين من أصوات النواب، بجانب الحصول على عدد معين من التوكيلات.​