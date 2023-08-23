تنسيقية شباب الأحزاب تزور الهيئة العامة لقصور الثقافة لبحث تعزيز التعاون

كتب- محمد عبدالناصر:

زارت مبادرة "قصور الثقافة" بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الهيئة العامة لقصور الثقافة في العاصمة الإدارية، حيث استقبلهم الدكتور عمرو البسيوني رئيس الهيئة، الذي استعرض الأنشطة والخدمات الثقافية والفنية، التي تهدف إلى رفع الوعي الشعبي للثقافة والفنون.

وضمت الزيارة أيضًا أعضاء التنسقية من مبادرات "التماسك الأسري" و"رعاية النشء" و"الصحة النفسية"، وذلك لبحث أطر التشبيك والتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكدت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، ومنسقة مبادرة "قصور الثقافة"، حرص تنسيقية شباب الأحزاب للعمل على تحسين أوضاع قصور الثقافة بشكل عام، وبحث سبل تحفيز الجماهير للإقبال على مشروعات ومبادرات قصور الثقافة في كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى جهود التنسيقية في مد جسور التواصل بين كافة المبادرات والهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك انطلاقًا من موقفها الثابت بدعم وزارة الثقافة وتعزيز الخدمات الفنية والثقافية بالمجتمع.

وأشاد النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة بمجلس النواب، بجهود الهيئة في تنمية الحياة الثقافية، مؤكدًا على أهمية التعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب، لمضاعفة التأثير الثقافي للمؤسسات المعنية بالدولة.

فيما أوضح النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ، دور قصور الثقافة في دعم الهوية الثقافية ومدى تأثيرها في مواجهة التحديات والمعوقات.

وبادرت النائبات رشا فايز ورحاب عبدالغني وهادية حسني، أعضاء مجلس النواب ومنسقي المبادرات بالتنسيقية، باستعراض أوجه الشراكة بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والتنسيقية، والتي لاقت ترحيباً كبيرًا من رئيس الهيئة واستعدادًا للتنفيذ بشكل فوري.

وضم وفد التنسيقية كلا من؛ النواب نادر مصطفى، رحاب عبد الغني، رشا فايز، هادية حسني، أعضاء مجلس النواب، والنائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ، والأعضاء مؤمن السيد وسالمة سعيد وآدم الطوخي.

ومبادرة "قصور الثقافة" إحدى مبادرات مشروع العدالة الثقافية، الذي أطلقته تنسيقية شباب الأحزاب ضمن استراتيجيتها لعام 2022، وذلك إلى جانب مبادرات الإدمان، محو الأمية، أطفال الشوارع.