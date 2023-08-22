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الأوقاف تتسلم 33 مسجدًا تعمل بالطاقة الشمسية بالوادي الجديد

07:26 م الثلاثاء 22 أغسطس 2023

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب - محمود مصطفى:

أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أنه تم تخصيص 2000 متر سجاد لمساجد محافظة الوادي الجديد بمناسبة العيد القومي للمحافظة واحتفالاتها بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة. وخلال اللقاء تسلم وزير الأوقاف قائمة بالمساجد التي تم تزويدها بالطاقة الشمسية وعددها 33 مسجدًا كمرحلة أولى، فيما يجري الإعداد للمرحلة الثانية التي تضم 50 مسجدًا بالمشاركة بين وزارة الأوقاف والمحافظة أيضًا.

من جانبه، وجّه المحافظ محمد الزملوط الدعوة لوزير الأوقاف لافتتاح عدد من المساجد في العيد القومي للمحافظة أكتوبر القادم، تزامنا مع احتفالات المحافظة والدولة المصرية بانتصارات أكتوبر.

ومن جهة أخرى، خصصت المحافظة قطعة أرض مساحتها 10 آلاف متر في أفضل موقع بمدينة الخارجة لإقامة مجمع إسلامي كبير بها في ضوء خطة الدولة المصرية لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

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