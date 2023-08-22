اضطراب ملاحة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة القادمة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المختلفة خلال الـ72 ساعة القادمة.



وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت، أن السحب المنخفضة تظهر صباحاً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلاً.

وأشارت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء من 4 إلى 7 صباحاً.

ولفتت إلى وجود أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 30% تقريباً، على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من أقصي جنوب البلاد (حلايب – شلاتين – أبو سمبل)، على فترات متقطعة.

كما لفتت إلى وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصي جنوب البلاد على فترات متقطعة.