"الأرصاد" درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية هذا الشهر.. وهذه أماكن سقوط الأمطار

كتب – محمد أبو بكر:

قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس ودرجات الحرارة مستمرة في التحسن خاصة في الصباح الباكر لتكاثف السحب وحجبها جزء كبير من أشعة الشمس، وساعات الليل، ومعظم الكتل الهوائية قادمة عن طريق البحر المتوسط وكميات كبيرة من بخار المياه.

وأضافت "غانم" لـ "مصراوي"، أنه مع دخول فترة النهار والظهيرة يحدث شعور بارتفاع نسب الرطوبة في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة نتيجة سرعة الرياح، وأجواء النهار حارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة بالمناطق الجنوبية وانخفاض الحرارة بساعات الليلة وخاصة المتأخرة وستظل أجواء معتدلة تماماً بمحافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن فترات المساء تشهد نشاط رياح نسي يلطف الأجواء وتكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبري متوقع 33 درجة مئوية، والمحسوسة نتيجة نسب الرطوبة 35 مئوية.

وأوضحت أن درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، وقد نشعر بارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بنهاية الأسبوع.

وأكدت استمرار الأمطار على بعض المناطق من جنوب سيناء خلال الأيام القادمة خفيفة قد تصل أحيانا رعدية على بعض المناطق من جنوب سيناء وسانت كاترين ودهب وطابا وسلاسل جبال البحر الأحمر، ولن تؤثر على الأنشطة اليومية.

ولفتت اضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس وعدم جاهزيته لاستقبال أعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه، وارتفاع الأمواج بين الـ2.5 و 3 متر، ويكون البحر الأحمر والمتوسط جاهزين للملاحة البحرية.

وأوضحت استمرار فترة الشبورة خلال فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر.