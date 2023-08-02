"نقل الكهرباء" تعلن مسابقة لأبناء العاملين المتفوقين بالثانوية العامة

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، مسابقة المتفوقين بالثانوية العامة من أبناء العاملين بالشركة.

وتضمنت المسابقة عددًا من الشروط المطلوبة من بينها:

*يتم اختيار أكبر مجموع من الـ 3 شعب (علمى علوم - علمى رياضة - الشعبة الأدبية)

*يتم مكافأة الطالب الحاصل على أكبر مجموع برحلة مجانية شاملة الإقامة والانتقالات بأي من مصايف الشركة من الجهات الآتية: (مصيف الشركة بمرسى مطروح - مصيف جمصة - مصيف المعمورة - مصيف شاليهات البخارية).

*يتم اختيار طالب واحد من كل شعبة والحاصل على أكبر مجموع في الشعبة.

*يشترط أن يكون الطالب من أبناء العاملين فقط (ذكور أو إناث).

*يتم الإعلان عن الفائزين على الصفحة ويتم نشر الرحلة أو المصيف الذي اختاره.

*الجائزة تشمل الطالب وأسرته بحد أقصى 5 أفراد.