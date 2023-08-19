السيسي: تحسين الوضع الاقتصادي يساهم في إدارة أفضل للسياسة الخارجية
كتب- محمد سامي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الوضع الاقتصادي يُسهم في إدارة أفضل للسياسة الخارجية للبلاد، مضيفًا أن مصر قادرة دوما على تحقيق التوازن في علاقاتها الخارجية.
وأضاف السيسي، أن هناك حرصًا على تقديم أفضل التدريب للشباب داخل الأكاديمية العسكرية المصرية.
جاء ذلك خلال جولة ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطالبات الأكاديمية العسكرية أثناء زيارته التفقدية لها فجر اليوم السبت.
سوق مصراوى
-
بـ 14 جنيها شهرياً.. مراوح بالتقسيط لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
طريقة عمل حلى بياض الثلج بدون فرن بأقل تكلفةتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 50 جنيها.. أفضل هاتف ذكي 2023 يإمكانيات عاليةتفاصيل
-
خصم يصل لـ51%.. أفضل ماكينة حلاقة كهربائية 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات ملابس الأطفال بأسعار تبدأ من 79 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من ٦٨ جنيها.. أفضل أنواع الأير فراير لطعام صحي في 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: