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السيسي: تحسين الوضع الاقتصادي يساهم في إدارة أفضل للسياسة الخارجية

07:49 م السبت 19 أغسطس 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الوضع الاقتصادي يُسهم في إدارة أفضل للسياسة الخارجية للبلاد، مضيفًا أن مصر قادرة دوما على تحقيق التوازن في علاقاتها الخارجية.

وأضاف السيسي، أن هناك حرصًا على تقديم أفضل التدريب للشباب داخل الأكاديمية العسكرية المصرية.

جاء ذلك خلال جولة ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطالبات الأكاديمية العسكرية أثناء زيارته التفقدية لها فجر اليوم السبت.

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