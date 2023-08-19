السيسي: مصرون على وضع حلول نهائية للأزمة الاقتصادية

كتب- إسلام لطفي:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإصرار على وضع حلول نهائية للأزمة الاقتصادية، عن طريق خطة طموحة جدًا للاقتصاد والصناعة ومستلزمات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد.

وقال السيسي، أثناء تفقد الأكاديمية العسكرية، فجر اليوم السبت: مصرين يكون عندنا بدائل في مصر يغطي مطالب هذه المنتجات التي نحتاجها في حياتنا اليومية.

وأضاف: ولو فاتورة استيرادنا من الخارج، سواء كان من سلع أو مواد بترولية أو مستلزمات مختلفة أو أدوية، والاحتياجات الضرورية اللي منقدرش أبدًا مهما عملنا نقول هي مش أساسية، وبنتكلم في رقم كبير أوي.

وتابع الرئيس: طول ما إحنا مش قادرين نوفره بالعمل والتصدير وتوفير بديل له جوه مصر، هنكون بنعاني ولازم الموضوع ده بفضل الله سبحانه وتعالى نتجاوزه.

واستطرد: لما بنتكلم عن إنتاج زراعي لـ3- 4 ملايين فدان، ده رقم كبير أوي عشان يقلل جزء من فاتورة استيراد السلع الغذائية.​