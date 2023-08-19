السيسي: مصرون على وضع حلول نهائية للأزمة الاقتصادية
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
كتب- إسلام لطفي:
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإصرار على وضع حلول نهائية للأزمة الاقتصادية، عن طريق خطة طموحة جدًا للاقتصاد والصناعة ومستلزمات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال السيسي، أثناء تفقد الأكاديمية العسكرية، فجر اليوم السبت: مصرين يكون عندنا بدائل في مصر يغطي مطالب هذه المنتجات التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
وأضاف: ولو فاتورة استيرادنا من الخارج، سواء كان من سلع أو مواد بترولية أو مستلزمات مختلفة أو أدوية، والاحتياجات الضرورية اللي منقدرش أبدًا مهما عملنا نقول هي مش أساسية، وبنتكلم في رقم كبير أوي.
وتابع الرئيس: طول ما إحنا مش قادرين نوفره بالعمل والتصدير وتوفير بديل له جوه مصر، هنكون بنعاني ولازم الموضوع ده بفضل الله سبحانه وتعالى نتجاوزه.
واستطرد: لما بنتكلم عن إنتاج زراعي لـ3- 4 ملايين فدان، ده رقم كبير أوي عشان يقلل جزء من فاتورة استيراد السلع الغذائية.
سوق مصراوى
-
بـ 14 جنيها شهرياً.. مراوح بالتقسيط لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
طريقة عمل حلى بياض الثلج بدون فرن بأقل تكلفةتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 50 جنيها.. أفضل هاتف ذكي 2023 يإمكانيات عاليةتفاصيل
-
خصم يصل لـ51%.. أفضل ماكينة حلاقة كهربائية 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات ملابس الأطفال بأسعار تبدأ من 79 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من ٦٨ جنيها.. أفضل أنواع الأير فراير لطعام صحي في 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: