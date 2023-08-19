إعلان

BBC

الطقس اليوم.. أمطار رعدية تصل لحد السيول واضطراب ملاحة

10:12 ص السبت 19 أغسطس 2023
  • عرض 14 صورة
    السيول
  • عرض 14 صورة
    السيول
  • عرض 14 صورة
    السيول
  • عرض 14 صورة
    السيول
  • عرض 14 صورة
    السيول
  • عرض 14 صورة
    السيول
  • عرض 14 صورة
    السيول
  • عرض 14 صورة
    السيول
  • عرض 14 صورة
    السيول
  • عرض 14 صورة
    السيول
  • عرض 14 صورة
    السيول
  • عرض 14 صورة
    السيول
  • عرض 14 صورة
    السيول
  • عرض 14 صورة
    السيول
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم السبت ودرجات الحرارة والظواهر الجوية.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يسود اليوم السبت طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 33 درجة مئوية.

وتستمر الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين تمتد خفيفة إلى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس ليصل نشاط الرياح إلى (50 - 60) كم / ساعة وارتفاع الموج (2.5 -3) متر.​

سوق مصراوى

السيول أمطار الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة الظواهر الجوية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

جثث متناثرة على الأسفلت.. مصرع وإصابة 14 في حادث مروع بجنوب سيناء- صور