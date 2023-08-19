الطقس اليوم.. أمطار رعدية تصل لحد السيول واضطراب ملاحة

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم السبت ودرجات الحرارة والظواهر الجوية.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يسود اليوم السبت طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 33 درجة مئوية.

وتستمر الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين تمتد خفيفة إلى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس ليصل نشاط الرياح إلى (50 - 60) كم / ساعة وارتفاع الموج (2.5 -3) متر.​