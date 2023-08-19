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اليوم.. سينما الكارتون المصري مجانا بالهناجر

05:30 ص السبت 19 أغسطس 2023

سينما الكارتون المصري مجانا بالهناجر

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تستضيف قاعة سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية نادى سينما الكارتون المصري فى الثانية عشر ظهر اليوم السبت 19 أغسطس، مجموعة مختارة من الكارتون المصرى التى تعكس عدد من القيم وتؤكد على الهوية المصرية منها: "دخان" ، "ابو قردان"، "بيئة نظيفة" ، "الغزاة"، "فرقة الموسيقى" ، عصفور يجد عشاً" ، " الحصان" ، "الغني والفقير" ، " المدينة المضيئة" ، "خلطبيطه" ، " الكراسة" ، " الفراشة المغرورة" ، و " عيد الحب".

جدير بالذكر أن النادى يقام تحت إشراف المخرجتين الكبيرتين عطية عادل خيري، وشويكار خليفة، والدعوة عامة للجمهور.

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سينما الكارتون المصري مسرح الهناجر صندوق التنمية الثقافية سينما الهناجر

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