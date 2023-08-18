أحد الشهور الأكثر سخونة.. الأرصاد تكشف سبب تحسن الطقس في أغسطس

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كتب- محمد ابو بكر:

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، سبب تحسن الأحوال الجوية بشهر أغسطس رغم أنه من أكثر الشهور الصيفية المعروفة بارتفاع درجات الحرارة إلى أقصى معدلاتها ونسب الرطوبة.

وقالت "منار" لـ مصراوي في تصريحات خاصة، إن سبب تحسن الطقس ودرجات الحرارة خلال شهر 8، التوزيعات الضغطية المختلفة و أهمها المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا لأنه يوزع الرطوبة في عمود الهواء ككل، ونشاط رياح يقلل الإحساس بنسب الرطوبة ويتوقع استمراره حتي نهاية شهر 8 حيث تتجه درجات الحرارة نحو الانخفاض للاقتراب من فصل الخريف.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أنه مع الإقتراب من فصل الخريف تبدأ المعدلات الشهرية ودرجات الحرارة في الانخفاض ونسب الرطوبة أيضاً، مع التذبذب في حالة الطقس نتيجة وجود منخفض الهند الموسمي، ومرتفع العروض الوسطي.

وأوضحت أنه يسود استقرار تام وتحسن بحالة الطقس ودرجات الحرارة والأحوال الجوية خلال الفترة القادمة، مع التأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مروراً بالبحر المتوسط.

وتابعت: (الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا معتدلة في حرارتها بشكل كبير وتؤدي لتحسن في قيم درجات الحرارة التي تُعد بالوقت الحالي أقل من معدلاتها الطبيعية، و خلال الأيام القادمة حتي منتصف الأسبوع ستكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 33 مئوية والمحسوسة 35 مئوية نتيجة وجود نسب رطوبة بالجو).

وأشارت غانم، أنه يوجد امتداد لمنخفض جوي بطبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة فترة الصباح الباكر ما يساعد على تلطيف الأجواء، وفترة النهار مع الظهيرة تكون حارة على المناطق الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة الكبري شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وانخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المبكرة من الليل مع نشاط للرياح يؤدي إلى الشعور بانخفاض في درجات الحرارة.