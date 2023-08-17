برلماني: حوار الرئيس مع أهالي مطروح كشف وعي المصريين

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى محافظة مطروح وإجراء حوار مفتوح مع أهالي مرسى مطروح والسلوم وسيدي براني.

وأكد النائب، في بيان الخميس، أن حوار الرئيس السيسي مع أهالي وكبار العائلات بمطروح كان في قمة الديمقراطية وكشف الوعي الكبير لدى المصريين لمواجهة التحديات والصعاب التي تواجه مصر.

ووجه "سليم" التحية والتقدير للرئيس السيسي على استجابته الفورية لجميع مطالب أهالي وجماهير مطروح حراس مصر الشرفاء لبوابة مصر، معتبرا الاستقبال الحافل والتاريخي للرئيس السيسي بمثابة دليل قاطع على التأييد الشعبي الكبير الذي يحظى به الرئيس السيسي من قبل أبناء الشعب المصري.

وقال الدكتور محمد سليم، إن الحوار بين الرئيس السيسي وأبناء وجماهير مطروح حظي باهتمام واسع النطاق من الشعب المصري بجميع اتجاهاته ليؤكد قضية مهمة وهي وعي كل المصريين بالمخاطر والتحديات التي تواجه مصر داخليا وخارجيا، مؤكدا أن الأهالي تحدثوا بلسان كل المصريين الذين يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسي لمواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيا.

ووجه الدكتور محمد سليم التحية لأهالي مطروح وبراني والسلوم على وعيهم الحقيقي والكبير بالدور المهم الذي يقوم به الرئيس السيسي من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل المصريين، مؤكدا أن الرئيس السيسي كان كعادته دائما حريصا كل على مصارحة ومكاشفة الشعب المصري بالتحديات التي واجهت الدولة في السنوات الأخيرة والحلول غير التقليدية للخروج من الأزمة.​