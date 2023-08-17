الطقس اليوم.. الأرصاد تتوقع سقوط سيول على هذه المناطق
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كتب- إسلام لطفي:
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، ظهور سحب منخفضة على شمال البلاد، تعمل على حجب جزء كبير من أشعة الشمس، مما تؤدي إلى تلطيف الأجواء الآن.
وذكرت الأرصاد الجوية، في بيان، الخميس، أن تبقى الأجواء حارة خلال ساعات النهار عند التعرض المباشر لأشعة الشمس.
ونشرت الهيئة درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال اليوم الخميس، في الظل على بعض المناطق، حيث تصل درجة الحرارة على أسوان إلى 43 درجة، وأسيوط 36 درجة والقاهرة 34 درجة، والإسكندرية 31 درجة وشرم الشيخ 40 درجة والمنيا 35 درجة وبورسعيد 32 درجة ومطروح 30 درجة.
وأوضحت أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى نهارًا، مشيرة إلى أنه تستمر فرص سقوط الأمطار على سانت كاترين وتكون رعدية وتصل إلى حد السيول في المناطق التي تسمح بذلك.
وأشارت إلى أنه ترتفع الأمواج على مسطح البحر الأحمر وخليج السويس، بسبب نشاط الرياح مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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