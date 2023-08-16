تحذير وتراجع الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد تحسن كبير في درجات الحرارة خلال فترة النهار والليل، والتي تكون أقل من المعدلات الطبيعية، لافتة إلى أن الحرارة ستكون على هذا المعدل حتى الجمعة المقبل.

وأضافت أن الحرارة خلال الفترة الحالية تسجل على القاهرة 33 درجة والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تظل مرتفعة على المناطق الجنوبية والتي تتراوح بين 37 وحتى 41 درجة.

وتابعت: "الطقس يكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية “شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء".

وأكدت أنه خلال فترات الليل، يحدث انخفاض في درجات الحرارة، يكون محسوسا أكثر خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، والأجواء تكون معتدلة تماما في معظم أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الشمالية؛ نظرا لوجود نشاط للرياح.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والتي تؤدي إلى انخفاض الرؤية بالنسبة لسائقي السيارات.

وأكدت أنه من الوارد حدوث موجات حارة خلال الفترة المقبلة لكنها ستكون أقل حدة من التي حدثت الشهر الماضي، حيث يمكن أن تصل الحرارة لـ35 درجة.